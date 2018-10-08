«РИФ-Воронеж» заинтересует и руководителей, и специалистов, и студентов

Воронеж, , 12:32 — REGNUM 12 октября начнет свою работу форум «РИФ-Воронеж 2018». Как сообщают организаторы, это самое крупное IT-мероприятие Черноземья. За два дня (12 и 13 октября) в шести параллельных потоках выступят более ста российских и зарубежных спикеров, а темы докладов будут охватывать самые различные аспекты развития интернет-отрасли. Организаторы форума — Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, рекомендательный проект LikenGo!, Департамент экономического развития Воронежской области при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Программа «РИФ-Воронеж» сформирована таким образом, что мероприятие будет интересно и руководителям бизнеса, и узким специалистам, и студентам профильных факультетов.

Большой блок докладов посвящен продвижению компании в сети интернет. Digital-коммуникации, видеомаркетинг, контекстная реклама, поисковая оптимизация, контент и продвижение в социальных сетях, работа с блогами, управление репутацией компании в интернете. Эти доклады будут полезны сотрудникам служб маркетинга, они получат ответ на вопрос, как решать задачи, и руководителям бизнеса — получат ответ на вопрос, как формулировать задачу и оценивать результат.

В числе спикеров этого блока — директор по продвижению продукта ВКонтакте («ВКонтакте с клиентом: от поддержки до продаж») Наталия Якунина, диджитал-директор РОЦИТ («Главные тренды в digital-маркетинге и digital-дизайне) Кети Сапович, эксперт по контекстной рекламе и аналитике eLama, эксперт Яндекса по обучению («Повышение продаж с помощью контекстной рекламы») Константин Найчуков.

Также на «РИФ-Воронеж» будут говорить о перспективных рынках и бизнес-моделях 2019−2020 гг, стартапах и инвестициях. Этот блок докладов подготовлен совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Откроет работу секции Арман Айриян, инвестиционный аналитик ФРИИ с докладом «Перспективные тренды инвестиций в России. «Что происходит в сегментах fintech и retailtech». Отдельно нужно отметить секцию «Истории в кейсах: опыт продвижения местного бизнеса». Примеры из практики воронежских студий, цифры и факты. В рамках секции «Ищем точки роста внутри компании» эксперты будут говорить о развитии навыков молодых специалистов, об акселераторе внутри компании и нестандартных форматах работы над проектами.

Тематические секции и мини-конференции — это возможность для специалистов обсуждать актуальные вопросы в своем профессиональном кругу. Такие секции интересны узким специалистам и руководителям профильных подразделений: впервые в Воронеже — Baltic Digital Days (SEO, поисковая оптимизация), международная конференция IT NONSTOP, организованная совместно с компанией DataArt (фронтенд и бэкенд-разработка, тестирование), SAP Community Day 2018 (технологии SAP), расширенная секция по дизайну, организованная совместно с компанией Red Collar, секции по мобильной разработке, дизайну и машинному обучению, организованные совместно со студией Surf, секция «Цифровая трансформация в производстве», воркшоп «Цифровой завод»: командная работа по генерации современных решений к реальным бизнес-кейсам по управлению производственными процессами и целыми предприятиями

Студентов и начинающих специалистов ждут на секции «Путь к мечте: карьера в IT». Более опытные коллеги поделятся с ними рекомендациями, как построить личный бренд IT-специалиста, дадут «вредные советы», как выгореть на любимой работе за пару лет, расскажут о рынке труда в сфере информационных технологий.

13 октября пройдет финал первого студенческого IT-чемпионата по решению кейсов в области digital-технологий, проектирования и онлайн-коммуникации в Центральном Черноземье — IT-Generation. В отборочном туре приняли участие 30 команд из Воронежа, Курска, Липецка, Орла, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Алматы. В финале будут соревновать 10 команд.

Самые полемичные вопросы в рамках РИФ-Воронеж 2018 обсудят в формате круглых столов. Эксперты и гости РИФ-Воронеж будут принимать участие в дискуссиях по следующим темам: «Регулирование интернета: реалии и тренды», «Воронеж — цифровая экономика в действии», «Digital-трансформация города».

Образовательную программу форума дополняет выставка и яркие внепрограммные активности. Гости «РИФ-Воронеж» смогут принять участие в интерактивных программах, выиграть различные гаджеты и даже авиабилеты. Все мероприятия программы «РИФ-Воронеж» бесплатны для посещения, необходима предварительная регистрация на сайте http://2018.rifvrn.ru. С программой можно ознакомиться по ссылке http://2018.rifvrn.ru/program. Место проведения — Expo Event Hall, сити-парк «Град».