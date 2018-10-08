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Видео: учёные столкнули дрон с крылом самолёта

Наука

Скорость столкновения составила 383 километра в час

Вашингтон, 8 октября 2018, 12:28 — REGNUM  Учёные из США провели эксперимент, в ходе которого столкнули дрон с крылом самолёта на скорости 383 километра в час. Об этом сообщает издание Aviation International News.

Исследователи столкнули беспилотный аппарат DJI Phantom 4 с передней кромкой крыла легкого самолёта. В результате дрон целиком вошёл внутрь крыла.

Отмечается, что в случае реального столкновения такое повреждение не привело бы к серьёзным последствиям. Однако беспилотник мог бы стать причиной падения самолёта, если бы скорость полёта была выше.

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