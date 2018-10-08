За пять лет Россия направит к Луне три автоматические станции

Москва, , 12:11 — REGNUM Российские конструкторы НПО им. Лавочкина завершат создание космического аппарата для тестирования технологий мягкой посадки на Луну «Луна-25» к 2020 году. Об этом сообщает 8 октября РИА Новости.

По словам представителя научно-производственного объединения, предварительный срок запуска станции «Луна-25» — 2020 год. Планируемые сроки запусков орбитального аппарата «Луна Ресурс-1» и посадочного модуля — 2022 и 2023 год соответственно, уточнили на предприятии. Следует отметить, что «Луна-25» станет первой российской станцией, направленной на Луну с 1976 года, когда была запущена советская станция «Луна-24».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович заявил, что научная программа планирующейся российской экспедиции на Луну ещё пока определяется, и в данный момент разрабатываются варианты направлений лунных исследований.

Читайте также: Научная программа экспедиции России на Луну ещё формируется