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Учёные: люди начали употреблять в пищу мускатный орех 3,5 тыс. лет назад

Наука

Археологи нашли черепки с остатками семян мускатного дерева

Учёные: люди начали употреблять в пищу мускатный орех 3,5 тыс. лет назад
Иллюстрация: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
Мускатник душистый

Джакарта, 8 октября 2018, 12:03 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что люди начали употреблять в пищу мускатный орех ещё 3,5 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале Asian Perspectives.

Археологи нашли на индонезийском острове Пулау Ай керамические черепки в поселении эпохи неолита. На этих черепках были обнаружены остатки семян мускатного дерева.

Отмечается, что пока остаётся непонятным, выращивали ли люди мускатный орех или использовали плоды диких растений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на греческом полуострове Пелопоннес археологи обнаружили гробницу, чей возраст оценивается в 3500 лет.

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Археология
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