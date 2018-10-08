Понедельник, 8 Октября 2018 года
13:19:56 МСК

Учёные выяснили, почему у хаски голубые глаза

Наука

Выяснилось, что в 18-й хромосоме присутствует повтор участка ДНК

Учёные выяснили, почему у хаски голубые глаза
Joe007
Хаски

Вашингтон, 8 октября 2018, 11:36 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что собаки породы хаски обзавелись голубым цветом глаз в результате удвоения участка генома. Об этом сообщается в PLoS Genetics.

Учёные провели анализ геномов более трёх тысяч голубоглазых собак. Выяснилось, что у них в 18-й хромосоме присутствует повтор участка ДНК длиной 98,6 тысяч пар оснований.

Отмечается, что повтор участка генома называется тандемной дупликацией, если повторяющиеся участки следуют один за другим. При этом мутации в 18-й хромосоме говорят не только о голубом цвете глаз, но и о гетерохромии — разном цвете правого и левого глаза.

Читайте также: Учёные вылечили собак от мышечной дистрофии с помощью CRISPR

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить