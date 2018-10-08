В Гидрометцентре оценили доклад о вероятном затоплении Лондона

Москва, , 08:48 — REGNUM В том случае, если глобальное потепление до конца XXI века превысит 2 °C, некоторым прибрежным городам по всему миру может грозить затопление водами Мирового океана. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, маловероятно развитие сценария международной благотворительной организации «Христианская помощь», в докладе которой содержатся предупреждения о вероятном затоплении Лондона, Хьюстона, Манилы, Джакарты, Лагоса, Дакки и Шанхая в случае роста глобальной температуры более чем на 1,5 °С и повышения уровня Мирового океана на 40 см.

«Если температура поднимется до 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, то никакого катастрофического изменения не произойдет», — цитирует слова Вильфанда ТАСС.

По мнению ученого, опасным является поднятие уровня воды «на метры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация «Христианская помощь» опубликовала доклад, прогнозирующий возможное затопление британской столицы и ряда других городов из-за глобального потепления.

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