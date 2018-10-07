Опровергнут миф об укреплении костей при приеме витамина D

Окленд, Новая Зеландия, , 15:40 — REGNUM Исследование группы ученых из университета Окленда в Новой Зеландии показало, что прием витамина D не влияет на частоту переломов костей и минеральную плотность костной ткани, сообщает The Lancet Diabetes.

Медицина считает, что витамин D выполняет функцию связывания кальция и магния в желудочно-кишечном тракте. Кальций же является веществом, необходимым для построения костной ткани. Поэтому долгое время считалось, что прием дополнительных доз витамина D и кальция способствует профилактике развития остеопороза.

Группа медиков под руководством Марка Болланда проанализировала результаты 81 клинического испытания, охватившего 53 тысячи участников. Исследование показало, что прием витамина D значимо не влияет на минеральную плотность костей. Ученые порекомендовали пересмотреть клинические руководства, но отметили, что эти выводы не распространяются на людей с дефицитом витамина D.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года к такому же выводу в отношении пожилых людей пришла группа исследователей из Китая.