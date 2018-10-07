Испанские физики построили модель жизни на квантовом компьютере

Бильбао, Испания, , 10:53 — REGNUM Исследователи из Университета Страны Басков в Испании построили модель жизни на квантовом компьютере, подтвердив пригодность применения вычислительных устройств этого типа для описания сложных систем. Результаты исследования опубликованы в статье в Scientific Reports.

На квантовом компьютере IBM QX4 была построена модель, воспроизводящая процессы развития жизни. Эксперименты по созданию подобных моделей ставились и раньше, но они проводились с использованием классического пошагового подхода.

Использование квантового компьютера в новом эксперименте позволило добавить элемент случайности для воспроизведения характерных процессов дарвиновской эволюции.

Физики считают, что этот эксперимент позволит добиться существенного прогресса в развитии квантовых технологий.

Отметим, что полноценный компьютер, использующий принципы квантовой механики, является только гипотетическим устройством. Экспериментальные образцы, один из которых использовался и в этом исследовании, выполняют только фиксированные алгоритмы ограниченной сложности.