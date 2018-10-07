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В новосибирском Академгородке построят центр нанотехнологий

Наука

Проект предусматривает строительство центра площадью 10 тысяч кв. метров на базе Института физики полупроводников

Новосибирск, 7 октября 2018, 10:22 — REGNUM  Крупнейший центр исследований в области нанотехнологий построят в новосибирском Академгородке к 2026 году, заявил заместитель директора по научно-организационной работе Института физики полупроводников СО РАН Александр Каламейцев.

Александр Каламейцев рассказал журналистам о подробностях проекта центра нанотехнологий в рамках программы «Академгородок 2.0». Проект предусматривает строительство центра площадью 10 тысяч кв. метров на базе Института физики полупроводников.

Новые помещения и инфраструктура будут полностью соответствовать требованиям к разработкам в сфере нанотехнологий. Каламейцев отметил, что в центре будут заниматься не только разработками, но и мелкосерийным производством.

Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. На 2019 год запланированы подготовка и согласование технической документации, после чего начнется строительство. Ожидается, что центр будет открыт в 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября правительство Новосибирской области направило план развития научного центра «Академгородок 2.0» в органы федеральной власти.

Проект развития Академгородка включает 31 проект по развитию научной инфраструктуры и 43 проекта по развитию инфраструктуры Новосибирского научного центра.

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Научные исследования
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