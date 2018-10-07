В США разработали язык программирования для биохимиков

Остин, США, , 09:45 — REGNUM Высокоуровневый язык программирования CRN++ для биохимиков разработали ученые из Техасского университета в Остине (США), 5 октября сообщает Tech Xplore.

Марко Вэзик из группы исследователей Техасского университета рассказал, что их команда разработала язык программирования и компилятор CRN++, который позволяет переводить текст программы в записи химических реакций.

Синтетическая биология является новым направлением в биологии, занимающимся проектированием и созданием биологических систем с заданными свойствами. Проектирование синтетических молекул является трудоемким процессом.

Марко Вэзик отметил, что этот процесс очень похож на программирование с использованием высокоуровневых языков. Такие языки программирования позволяют переводить записи, понятные человеку, в машинный текст.

Эта аналогия и легла в основу CRN++, который упрощает перевод сложных молекулярных программ в записи химических реакций.

Отметим, что синтетическая биология оформилась в качестве раздела науки в результате развития генной инженерии. Биохимики перешли от перемещения генов между организмами к созданию искусственного генома. Ожидается, что развитие синтетической биологии позволит получить искусственные вакцины, бактериофаги и пробиотики, направленные на борьбу с инфекциями и повышение продуктивности сельскохозяйственных культур.

Развитие синтетической биологии сопровождается дискуссиями по вопросам этики и безопасности. Уровень предвидения последствий создания искусственных биологических систем серьезно ограничен, поэтому в большинстве стран разработки в области синтетической биологии строго регулируются.