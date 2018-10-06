В Греции обнаружили крупнейшее захоронение микенской цивилизации

Афины , , 14:50 — REGNUM На греческом полуострове Пелопоннес археологи обнаружили гробницу, чей возраст оценивается в 3500 лет, сообщает портал phys.org со ссылкой на министерство культуры Греции.

Археологические работы велись на древнем микенском кладбище, которое находится в южной части Пелопоннеса. Это кладбище было разграблено мародерами в прошлом столетии, однако исследователям удалось обнаружить нетронутое захоронение.

Находка представляет собой двухуровневое захоронение, вырезанное в скале. В могиле обнаружены бронзовые мечи и кинжалы, украшения и каменные печати. Самые древние находки датируются 1650−1400 годами до н.э.

Греческие археологи отмечают, что эта гробница стала одним из самых крупных захоронений микенской цивилизации, обнаруженных в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в лаосской провинции Саваннакхет при работах по реставрации буддийского храма были обнаружены древние реликвии, возраст которых составляет до 2000 лет.