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В Греции обнаружили крупнейшее захоронение микенской цивилизации

Наука

Самые древние находки датируются 1650−1400 годами до н.э

Афины , 6 октября 2018, 14:50 — REGNUM  На греческом полуострове Пелопоннес археологи обнаружили гробницу, чей возраст оценивается в 3500 лет, сообщает портал phys.org со ссылкой на министерство культуры Греции.

Археологические работы велись на древнем микенском кладбище, которое находится в южной части Пелопоннеса. Это кладбище было разграблено мародерами в прошлом столетии, однако исследователям удалось обнаружить нетронутое захоронение.

Находка представляет собой двухуровневое захоронение, вырезанное в скале. В могиле обнаружены бронзовые мечи и кинжалы, украшения и каменные печати. Самые древние находки датируются 1650−1400 годами до н.э.

Греческие археологи отмечают, что эта гробница стала одним из самых крупных захоронений микенской цивилизации, обнаруженных в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в лаосской провинции Саваннакхет при работах по реставрации буддийского храма были обнаружены древние реликвии, возраст которых составляет до 2000 лет.

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Археология
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