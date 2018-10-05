В Воронеже откроется Центр развития технологий искусственного интеллекта

Воронеж, , 16:45 — REGNUM Межфакультетский центр развития технологий искусственного интеллекта откроется на базе Воронежского государственного университета. Как сообщила пресс-служба вуза, открытие состоится 9 октября. Центр будет запущен ВГУ совместно с АО «Концерн «Созвездие».

Как сообщается, на базе нового центра студенты будут изучать методы и алгоритмы обработки информации в области анализа данных и машинного обучения, современные методы исследований в области искусственного интеллекта, разрабатывать программное обеспечение для проведения пилотных исследований и создания действующих экспериментальных образцов. На базе центра будут проходить переподготовку и стажировку также и специалисты концерна «Созвездие».

Как пояснили в пресс-службе, предполагается совместное проведение студентами и специалистами воронежских предприятий исследований в области искусственного интеллекта.

Концерн «Созвездие» (бывший НИИ связи) и ВГУ сотрудничают на протяжении десятков лет, на предприятии работают выпускники вуза, а студенты постоянно проходят практику. В декабре 2017 года на базе вуза была открыта научно-учебная лаборатория радио-телекоммуникационных систем АО «Концерн «Созвездие».