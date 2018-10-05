План развития новосибирского Академгородка направлен в федеральный центр

Новосибирск, , 15:49 — REGNUM Правительство Новосибирской области направило план развития научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0» в федеральные органы власти. Региональные власти также подготовили доклад для президента по исполнению его поручения, сообщили ИА REGNUM в администрации области.

«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, правительством региона совместно с Сибирским отделением РАН в 2018 году была проведена работа над проектом развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Проект развития Новосибирского научного центра является пилотным — в нём отрабатывается взаимодействие федеральных и региональных органов власти по развитию территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала. В рамках данной работы был сформирован 31 проект по развитию научной и инновационной инфраструктуры, созданию высокотехнологичных предприятий, а также 43 проекта по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Новосибирского научного центра на основе новой градостроительной концепции», — отметили в новосибирском правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках Международного форума и выставки технологического развития «Технопром-2018» 28 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил Владимиру Путину о ходе выполнения поручения. Участники форума выразили уверенность, что «Академгородок 2.0» станет научным центром мирового уровня.

Отметим, что до 30 августа 2018 года, в сроки, предусмотренные поручением президента России, концепция развития Новосибирского научного центра и новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок и план развития Новосибирского научного центра до 2035 года были направлены правительством региона в федеральный центр. В настоящее время правительство РФ подготовило доклад для представления главе государства по исполнению данного им поручения.

Напомним, поручение президента России Владимира Путина от 18 апреля 2018 о развитии Новосибирского научного центра было дано по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН 8 февраля 2018 года — правительству страны было поручено «подготовить совместно с Российской академией наук и правительством Новосибирской области и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок».

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