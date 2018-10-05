Глава NASA прочитает в МГУ лекцию о перспективах американского космоса

Москва, , 15:19 — REGNUM В рамках фестиваля Nauka 0+ в Московском государственном университете им. Ломоносова состоится лекция руководителя Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джима Брайденстайна. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, на сегодняшний день одним из самых сейчас популярных факультетов университета является факультет космических исследований. Садовничий отметил, что Брайденстайн прибудет в МГУ 9 октября для того, чтобы прочесть студентам лекцию о космосе, которая будет называться «NASA: программы и перспективы».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у госкорпорации и NASA появились проблемы во взаимодействии, связанные с окружением агентства, состоящим, в том числе, из «оголтелых русофобов».

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