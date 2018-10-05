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Учёные: неандертальцы помогли современному человеку справиться с гриппом

Наука

Унаследованные от неандертальцев 152 гена взаимодействуют с вирусом гриппа и с гепатитом С

Стэнфорд, США, 5 октября 2018, 13:19 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что гены неандертальцев помогли современному человеку справиться с гриппом и другими опасными заболеваниями. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По словам исследователей, взаимодействие с неандертальцами привело к приобретению Homo sapiens важных ДНК, которые защищали от смертоносных заболеваний.

В частности, учёные обнаружили, что унаследованные от неандертальцев 152 гена взаимодействуют с вирусом гриппа и с гепатитом С. Именно они помогли предкам современных людей выжить во время эпидемий.

Напомним, неандертальцы вымерли около 40 тыс. лет назад. По утверждениям учёных, в геномах ныне живущих людей, кроме жителей Африки, содержится около 2% их ДНК.

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Научные исследования
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