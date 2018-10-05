Учёные создали материал для получения энергии с помощью фотосинтеза

Пекин, , 12:57 — REGNUM Учёные из Китая получили органический материал, способный производить энергию с помощью процесса, аналогичного фотосинтезу. Об этом сообщает China Daily.

Органический материал при взаимодействии со светом расщепляет молекулы воды на водород и кислород, благодаря чему происходит генерация энергии. Этот процесс аналогичен процессу фотосинтеза растений.

По словам учёных, в будущем можно будет генерировать энергию с использованием лишь этого нового материала, воды и солнечного света, а получение водорода станет более простым и дешёвым.

Отмечается, что использование нового вида топлива позволит существенно снизить потребление ископаемых углеводородных источников энергии и поможет в решении экологических проблем.

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