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Для развития научных программ на Дальнем Востоке создадут «дорожную карту»

Наука

Документ будет разрабатываться чиновниками и академиками

Для развития научных программ на Дальнем Востоке создадут «дорожную карту»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Территория

Москва, 5 октября 2018, 11:37 — REGNUM  Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провёл встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, по итогам которой дал поручение о создании «дорожной карты» по развитию научных программ в дальневосточном регионе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

В сообщении говорится, что документ будет разрабатываться совместно с академиками, а предложения по этому направлению могут представить «в ближайшее время».

«Мы намерены проводить совместные мероприятия с Академией, на которых будут детально обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока», — сказал Козлов.

По его словам, ведомство заинтересовано в получении экспертной оценки вероятных эффектов от продления действующих механизмов в сфере научных программ и внедрения новых. В Минвостокразвития также напомнили, что соглашение о сотрудничестве между министерством и РАН было подписано на полях IV Восточного экономического форума.

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Федеральная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья
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