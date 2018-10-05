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Учёные: фруктовые деревья способны запахом привлекать лемуров

Наука

У деревьев меняется состав пахучих веществ, а запах спелых фруктов становится сильнее, чем у неспелых

Антананариву, 5 октября 2018, 11:35 — REGNUM  Учёные из США и Германии пришли к выводу, что фруктовые деревья способны запахом привлекать лемуров-распространителей семян. Об этом говорится в журнале Science Advances.

Исследователи провели анализ «взаимоотношения» лемуров Мадагаскара и 19 видов тропических деревьев, для которых эти животные являются основными распространителями семян.

Отмечается, что у деревьев меняется состав пахучих веществ, а запах спелых фруктов становится сильнее, чем у неспелых. Учёные считают, что в процессе эволюции деревья «научились» приманивать лемуров запахом спелых фруктов, в ответ на предпочтения этих приматов.

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Научные исследования
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