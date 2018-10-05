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Учёным удалось улучшить когнитивные функции у мышей с болезнью Хантингтона

Наука

Учёные провели у мышей терапию олигосмысловыми нуклеотидами

Учёным удалось улучшить когнитивные функции у мышей с болезнью Хантингтона
Никита Устинов © ИА REGNUM
Структура белка хантингтина

Оттава, 5 октября 2018, 10:55 — REGNUM  Учёные из Канады нашли способ улучшить когнитивные функции у мышей с болезнью Хантингтона. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Учёные провели у мышей терапию олигосмысловыми нуклеотидами. Они представляют собой модифицированные цепочки из нескольких нуклеотидов, которые соединяются с нужной мРНК, что в конечном итоге приводит к ее разрушению.

Олигонуклеотиды вводятся в спинномозговую жидкость, а затем они проникают в нейроны. Учёные показали, что такая терапия улучшает моторные функции у больных мышей при лечении болезни Хантингтона.

Отметим, что болезнь Хантингтона — это наследственное нейродегенеративное заболевание, связанное с накоплением в нейронах мутантного белка хантингтина и их последующей гибелью.

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