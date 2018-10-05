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Учёные: Сатурн может лишиться своих колец

Наука

По прогнозам, это может произойти в самое ближайшее по космическим меркам время

Учёные: Сатурн может лишиться своих колец
bark
Кольца вокруг Сатурна

Вашингтон, 5 октября 2018, 10:45 — REGNUM  Планета Сатурн может поменять свой привычный вид. Вторая по величине во всей солнечной системе планета может остаться без знаменитых колец. Предположение об исчезновении ярких, плоских образований изо льда и пыли вокруг экватора космического тела выдвинули учёные.

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Основанием для таких гипотез стали результаты исследования, проведённого на основе данных с автоматической межпланетной станции Cassini. Они опубликованы в научном журнале Science.

Исследователи выяснили, что газовый гигант «всасывает» в себя вещество, из которого они состоят. Массовая скорость потока вещества, падающего в атмосферу планеты, равняется 45 тоннам в секунду.

Ранее по теме: «Кассини» установил возраст колец Сатурна

Как утверждают учёные, участь исчезнуть грозит кольцам D и C. При чём это может произойти в самое ближайшее по космическим меркам время.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года данные с зонда Cassini, запущенного с Земли в 1997 году, показали наличие в атмосфере Сатурна неизвестных веществ, метана и более сложных химических соединений, которые распределены вдоль экватора Сатурна и в верхних слоях атмосферы. Позднее учёные американского космического агентства NASA предположили наличие жизни на одном из спутников планеты Сатурн — Энцеладе.

Также на основании данных, переданных с зонда «Кассини», было установлено, что кольца Сатурна имеют возраст около 100 млн лет. Ранее считалось, что их возраст составляет около 4,5 млрд лет.

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