Рогозин о строительстве второй очереди Восточного: «Уже начали»

Нью-Дели, , 10:13 — REGNUM В Амурской области уже началось строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Дели.

«Мы де-факто уже начали стройку», — сказал глава «Роскосмоса».

По его словам, в ближайшие дни начнутся работы по котловану, а уже в конце весны 2019 года начнется заливка бетона.

Рогозин добавил, что строительные работы по второй очереди космодрома Восточный завершатся в 2022 году.

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября 2018 г. глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на конференции в РКК «Энергия» заявил, что строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный» начнется уже в октябре.

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