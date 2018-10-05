Физики ТГУ изучали в Норвегии вычислительные методы квантовой химии

Томск, , 09:34 — REGNUM Девять студентов и аспирантов физического факультета Томского государственного университета (ТГУ) прошли обучение в международной школе по вычислительным методам квантовой химии в Арктическом университете Норвегии (UiT), сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

Работа проходила под руководством норвежских и томских ученых.

В рамках исследования студенты выясняли, как взаимодействие электромагнитного поля и биологических молекул (белков, ферментов и мембран) влияет на возбужденные состояния в светочувствительных молекулах. Понимание этих процессов необходимо, например, для организации точечной доставки лекарств в организме человека.

Отмечается, что научная работа студентов продолжается в настоящее время и после окончания школы: до января следующего года они будут выполнять практическую работу в удаленном режиме, после чего получат сертификат об окончании обучения.

Томский вуз представлял на школе российскую сторону вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом в рамках российско-норвежского образовательного проекта Optical Probe Sensors at Biological Environments (OPS@BE).

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