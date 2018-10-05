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Проекты Северо-Восточного университета стали победителями «РосБиоТех-2018»

Наука

Награды форума получили проекты по созданию биоискусственной печени и программной обработки фармакогенетических исследований

Якутск, 5 октября 2018, 07:43 — REGNUM  Два из четырех изобретений, представленных Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) на XII Международном биотехнологическом Форуме-Выставке «РосБиоТех-2018», получили золотые медали, сообщает 5 октября пресс-служба вуза.

Организаторы конкурса отметили наградами проект программной обработки результатов фармакогенетических исследований «ЛекГен» и проект «MyLiver — биоискусственная печень».

Как пояснил инженер-исследователь научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины СВФУ Иван Троев, разработчики первого проекта продолжат его развитие после специализированного обучения в Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий.

В свою очередь к проекту «MyLiver — биоискусственная печень» проявили интерес представители Маврикия. Советник посольства этой страны Упендраната Аморозо сообщил, что болезни печени — актуальная и обсуждаемая группа болезней в их стране, поэтому с учеными будет продолжена работа.

ХII Международный биотехнологический Форум — Выставка «РосБиоТех-2018» проходил 1−4 октября в павильоне 7А конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2007 года, по инициативе Минобрнауки России при участии Минсельхоза России, других министерств и ведомств.

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