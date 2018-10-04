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Красноярские ученые установили, что лапша «Доширак» не опасна для организма

Наука

Но питаться одной только лапшой быстрого приготовления нельзя

Красноярские ученые установили, что лапша «Доширак» не опасна для организма
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Лапша быстрого приготовления

Красноярск, 4 октября 2018, 20:38 — REGNUM  Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетникова установили, что лапша быстрого приготовления «Доширак» в умеренных количествах не представляет вреда для здоровья. Материалы исследования опубликованы сегодня, 4 октября.

В ходе исследования было установлено, что в состав данного продукта входят в том числе пшеничная мука, пальмовое масло, карбонат и полифосфат натрия.

Некоторые из этих ингредиентов нельзя назвать полезными для организма, однако они содержатся в данном продукте в малых количествах, поэтому вреда для организма не представляют.

Но вот постоянно питаться одной только лапшой «Доширак» категорически нельзя, так как в ней крайне мало белков и жиров.

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Научные исследования
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