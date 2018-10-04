Новые возможности экомониторинга оценили в «Русской Арктике»

Архангельск, , 19:47 — REGNUM Мобильное приложение компании ESRI для ведения экологического мониторинга и наблюдения за дикими животными протестировали на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В дальнейшем журнал наблюдений будет призван ускорить обработку «полевых» данных, сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

Приложение используется госинспектораминацпарка для определения численности зверей и птиц, занесённых в Красную книгу России. Современные технологии позволяют упростить процесс регистрации и дальнейшего использования этой информации в научных целях.

— На базе приложения нацпарк разработал форму опроса, усовершенствовав её под требования учреждения, — сообщил специалист отдела информационных технологий национального парка Александр Карпов. Так, в ходе наблюдений фиксировались виды и количество встреченных животных, географические координаты места встреч, погодные условия, по возможности определялись пол, возраст, упитанность животных.

Электронная версия журнала наблюдений была опробована во время нескольких туристических круизных рейсов, которые в течение лета сопровождали госинспекторы «Русской Арктики».Уже получены первые электронные отчёты с данными о мониторинге животных на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

— Данное приложение, мы предполагаем, в дальнейшем сможет заменить бумажный вариант журнала наблюдений и позволит собирать данные сразу в электронном виде, что облегчит анализ собранной информации сотрудниками отдела науки, — подчеркнул директор национального парка Александр Кирилов.