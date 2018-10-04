В Магадане обсудили биологические проблемы Севера

Петрозаводск, , 15:47 — REGNUM Около 100 учёных из России и других стран приняли участие в работе конференции «Биологические проблемы Севера», которая проходила во второй половине сентября на Колыме. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ).

Организаторами мероприятия выступили Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук и Научно-исследовательский центр «Арктика» (Магадан).

Карельский вуз на конференции представила руководитель лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких биомедицинских технологий, профессор Ирина Виноградова. Она выступила с докладами, посвященными влиянию природно-климатических факторов на здоровье человека и вопросам негативного влияния светового излучения.

«Ученые затрагивали темы биоразнообразия северной флоры и фауны, организации и функционирования северных экосистем, физиологии и адаптации человека, животных и растений к условиям Севера, а также сохранения природы», — говорится в сообщении.

На мероприятие были приглашены ученые Магаданской области, Москвы, Архангельска, Якутска, Карелии, Владивостока, Канады, США, Дании, Швеции, Финляндия и Германии. В вузе отметили, что последний раз в таком формате ученые из разных стран мира собирались в Магадане 35 лет назад. Основной задачей нынешней конференции стало привлечение внимания ученых к исследованиям, проводимым на Севере России.

Исследователи убеждены, что подобные проекты позволят решать вопросы в области научно-технологического развития северных территорий. По результатам конференции издан сборник материалов. 160 научных работ объединяет издание объемом в 514 страниц. Избранные работы опубликуют в научном журнале «Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН».