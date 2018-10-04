Спасти байкалькую нерпу помогут учёные

Иркутск, , 13:07 — REGNUM У иркутских учёных, неоднократно призывавших к изучению процессов, происходящих внутри популяции нерпы и во всей экосистеме Байкала, появились единомышленники. Как сообщает «Чита.Ру», Фонд поддержки прикладных разработок и исследований «Озеро Байкал» совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук объявили о начале работы над научной программой по исследованию байкальской нерпы.

Инициаторы проекта полагают, что именно незнание важных процессов ставит под угрозу благополучие байкальского эндемика. Поэтому учёным предстоит составить описание комплекса допустимых методов изучения нерпы и среды её обитания. Эта программа будет доступна для всего научного сообщества после того, как пройдёт верификацию и обсуждение на десятой международной научно-практической конференции «Морские млекопитающие Голарктики». Её проведение при участии исследователей морских млекопитающих из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии и стран Европы должно состоятся с 29 октября по 2 ноября в Архангельске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на протяжении двух последних лет байкальская нерпа несколько раз становилась объектом посягательств сторонников возобновления промышленной добычи этого умного и доверчивого зверя. В угоду туристам и «обеспечению занятости населения», российские чиновники даже выносили на обсуждение соответствующий законопроект и мотивировали необходимость убивать байкальских тюленей их чрезмерным количеством.

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