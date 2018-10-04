В Самаре может появиться научно-образовательный центр

Самара, , 12:43 — REGNUM Один из 15 научно-образовательных центров России может появиться в Самаре. Этот вопрос обсуждали губернатор региона Дмитрий Азаров и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники национального проекта «Наука», предполагающего появление кооперации вузов и предприятий реального сектора экономики, определятся по итогам конкурса. В него может войти и Самарская область, как один из регионов, где активно развивается исследовательская деятельность и есть взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики.

Напомним, что Самарский госуниверситет является участником программы поддержки крупнейших российских вузов «5−100», а Самарский медуниверситет возглавляет кластер медицинских вузов Поволжья. В регионе действует научно-образовательный кластер, в который входят Самарский университет, Самарский государственный технический университет и Самарский государственный медицинский университет.

Добавим, что сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня согласно указу президента РФ от 7 мая 2018 года должна появиться в России к 2024 году.