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Учёные рассказали о происхождении киммерийцев, скифов и сарматов

Наука

Несмотря на генетическую схожесть представителей всех четырёх групп, ни одна из них не являлась предком другой

Стокгольм, 4 октября 2018, 12:13 — REGNUM  Международная группа учёных рассказали о происхождении племён киммерийцев, скифов и сарматов, а также представителей «срубной» культуры. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные проанализировали полный геном 35 человек, которые жили в период с 1,9 тыс. лет до н. э. до 400 года нашей эры. Установлено, что останки 13 из них были найдены в «срубных» погребениях, трое были киммерийцами, 14 — скифами и пятеро — сарматами.

Выяснилось, что, несмотря на генетическую схожесть представителей всех четырёх групп, ни одна из них не являлась предком другой.

Как отмечают авторы исследования, в конце бронзового и в течение железного века кочевники были очень мобильны, одни народы вытеснялись и замещались другими. При этом они не были прямыми потомками представителей срубной культурной общности, однако у них были общие предки.

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Научные исследования
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