Доклад иркутского ученого о добыче металлов из жидких руд отметили наградой

Иркутск, , 11:48 — REGNUM Профессор Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Елена Зелинская получила серебряную медаль за выступление на XXIX Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых, сообщает 4 октября пресс-служба вуза.

Свой доклад ученый посвятила проблемам мировых гидроминеральных ресурсов. По ее словам, в состав «жидких руд» (или «подземных вод») входят ценные металлы — литий, натрий, стронций, кальций, магний и другие. Они могут содержаться в гидроресурсах на Ковыктинском газоконденсатном месторождении или Коршуновском месторождении железной руды.

Эти жидкие руды, по словам профессора, создают проблему при разработке твердых, нефтяных и газовых месторождений, но с другой стороны — являются источником минерального сырья.

«Например, по всему миру складывается такая тенденция, что добыча 70% лития ведется из гидроминеральных ресурсов. В России данное направление слабо развивается. Большинство жидких руд причисляют к отходам», — пояснила Зелинская.

Она убеждена, что в России требуется активное обсуждение этого вопроса и принятие продуктивных решений.

Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых существует уже более шестидесяти лет и проводится один раз в два года в разных странах. Впервые мероприятие состоялось в сентябре 1952 года в Лондоне, участниками заседания тогда стали 332 делегата. Мероприятие является главной движущей силой для продвижения научно-технических знаний в области обогащения полезных ископаемых и добывающей металлургии во всем мире.