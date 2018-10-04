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В Марокко найдено древнейшее костяное орудие атерийской культуры

Наука

Слой, в котором было найдено орудие, сформировался около 90 тыс. лет назад

Рабат, 4 октября 2018, 11:15 — REGNUM  Археологи из Марокко обнаружили древнейшее костяное орудие, которое относится к атерийской культуре. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Нож сделан из ребра, предположительно бычьего. Его длина составляет 12,2 сантиметра, ширина — от 1,8 до 2,75 сантиметра.

Артефакт нашли в пещере Дар-эс-Солтан 1, находящейся на побережье Средиземного моря. Слой, в котором было найдено орудие, сформировался около 90 тыс. лет назад.

Отметим, что атерийская культура существовала на севере Африки 145−20 тыс. лет назад. Она ассоциируется с ранними Homo sapiens, которые жили обособленными группами.

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Археология
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