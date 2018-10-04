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Российские и китайские физики решают проблему экологичного получения железа

Наука

Для нагрева руды будут использованы древесные отходы

Челябинск, 4 октября 2018, 10:40 — REGNUM  Учёные физического факультета Челябинского государственного университета совместно с коллегами из института обработки минералов и биоинженерии Центрального южного университета Китая работают над технологией экологичного получения железа с использованием древесных отходов, сообщает 4 октября пресс-служба российского вуза.

Свои усилия физики сосредоточили на повышении эффективности восстановления оксидов железа, востребованного в чёрной металлургии.

«Мы исследуем способ восстановления чистого железа из руды, которую для этого необходимо нагреть, — сообщил преподаватель кафедры радиофизики и электроники Дмитрий Калганов. — В нашем исследовании используются древесные отходы, которые были подвержены термическому разложению без кислорода».

Такой способ ученые называют наиболее экологичным. В течение двух лет им предстоит разработать технологию изготовления гранул, пригодную для промышленного производства. На эти цели ученые получили финансирование в рамках международного гранта. Предполагается, что разработанная технология будет применяться в промышленности, прежде всего — для производства стали, чугуна и ферросплавов.

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Металлургия и металлообработка
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