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На грани вымирания: на Украине в опасности бурый медведь и лесной кот

Наука

А зубр и дикий конь считаются исчезнувшими

На грани вымирания: на Украине в опасности бурый медведь и лесной кот
Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Киев, 4 октября 2018, 10:21 — REGNUM  На Украине ряд животных находятся на грани вымирания, сообщает 4 октября «112 Украина».

По данным из Красной книги Украины, на грани вымирания в стране находятся такие животные, как бурый медведь (осталось не более 300 особей), кот лесной (00−500 особей), рысь (350−400 особей), заяц-беляк (200 особей). Также исчезнувшими зубр, европейски суслик, дикий конь, тюлень-монах.

Отмечается, что основная причина вымирания животных — браконьерство, распространение ядохимикатов и промышленности.

Напомним, эксперты также бьют тревогу по поводу исчезновения на Украине коров. Это животное является самым долгоокупаемым видом скота, из-за чего украинские фермеры отказываются его выращивать.

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Массовая гибель диких животных
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