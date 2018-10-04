Новая технология позволит заменить титан в самолетах алюминием

Москва, , 10:01 — REGNUM Технология 3D-печати алюминия, позволяющая получить сопоставимые по прочности с титановыми изделия, разработана специалистами национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Sustainable Materials and Technologies.

Речь идет о технологии упрочения алюмоматричных композитов, полученных методом 3D-печати. Ученые получили инновационные прекурсоры — модификаторы, полученные сжиганием порошков алюминия.

«Именно особые свойства и структура поверхности позволяет частицам прочно прикрепляться к алюминиевой матрице и в итоге повышает прочность полученных композитов в два раза», — отмечает руководитель исследовательской группы Александра Громова.

Ученые считают, что новая технология найдет применение в аэрокосмической промышленности, где широко используется титан. Изделия из этого металла — оптимальны по свойствам для летательных аппаратов, однако применять его в 3D-печати невозможно.

Путем 3D-печати легко изготавливать алюминиевые изделия сложной формы. Благодаря новой технологии, из прочность будет такой же, как у изделий из титана.

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