Запланированный в декабре запуск «Союза» перенесли на один день

Москва, , 09:38 — REGNUM Запуск ракеты «Союз-2.1а» с двумя спутниками «Канопус-В» с космодрома «Восточный» перенесли на 25 декабря, сообщает 4 октября РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что пуск должен был состояться 26 декабря, он будет четвертым в истории «Восточного». Предыдущие пуски состоялись в апреле 2016 года, ноябре 2017 и феврале 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре с «Восточного» запустят несколько малых спутников на нехарактерную для аппаратов такого класса орбиту высотой две тысячи километров.

По словам директора компании-оператора коммерческих пусков с российских космодромов «Главкосмос» Александра Серкина, в декабрьском запуске малые спутники будут доставляться на три разные орбиты.

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