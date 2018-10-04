Лазерную систему для использования в лунном локаторе создали в России

Москва, , 09:33 — REGNUM Мощную лазерную систему для использования в лунном локаторе, способную измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких миллиметров, создали сотрудники НИЦ лазерной физики университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом сообщил газете «КоммерсантЪ» инженер НИЦ лазерной физики Роман Балмашнов.

По его словам, технически уже не сложно создание лазера с длительностью импульсов в несколько десятков пикосекунд.

«Однако выходная энергия импульсов нашего лазера практически вдвое выше, чем у аналогов такого же типа», — рассказал Балмашнов.

По его словам, энергия лазера не меняется от импульса к импульсу, так как удалось добиться высокой частоты следования импульсов 200 Гц и энергетической стабильности.

Ожидается, что лазерная система, которая будет использоваться в лунном лазерном локаторе в системе ГЛОНАСС, сделает российскую навигационную спутниковую систему точнее.

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