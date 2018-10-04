Четверг, 4 Октября 2018 года
10:04:43 МСК

Лазерную систему для использования в лунном локаторе создали в России

Наука

Лазерная система, которая будет использоваться в лунном лазерном локаторе в системе ГЛОНАСС, сделает российскую навигационную спутниковую систему точнее

Москва, 4 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Мощную лазерную систему для использования в лунном локаторе, способную измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких миллиметров, создали сотрудники НИЦ лазерной физики университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом сообщил газете «КоммерсантЪ» инженер НИЦ лазерной физики Роман Балмашнов.

По его словам, технически уже не сложно создание лазера с длительностью импульсов в несколько десятков пикосекунд.

«Однако выходная энергия импульсов нашего лазера практически вдвое выше, чем у аналогов такого же типа», — рассказал Балмашнов.

По его словам, энергия лазера не меняется от импульса к импульсу, так как удалось добиться высокой частоты следования импульсов 200 Гц и энергетической стабильности.

Ожидается, что лазерная система, которая будет использоваться в лунном лазерном локаторе в системе ГЛОНАСС, сделает российскую навигационную спутниковую систему точнее.

Читайте также: В США начали разработку многоразового посадочного лунного модуля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научно-техническая революция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить