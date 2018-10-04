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Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел на борт «Союза»

Наука

В «Союзе» космонавты проверят работоспособность систем корабля и переоденутся в летние скафандры

Королёв, Московская область, 4 октября 2018, 09:27 — REGNUM  Российский космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел перешли на борт пилотируемого корабля «Союз МС-08», который доставит их на Землю, сообщили 4 октября в Центре управления полетами (ЦУП).

Отмечается, что в «Союзе» космонавты проверят работоспособность систем корабля и переоденутся в летние скафандры.

Напомним, по предварительным данным, расстыковка корабля «Союз СМ-08» с МКС будет произведена 4 октября в 10 часов 57 минут 30 секунд по московскому времени. Посадка корабля запланирована на 14:45 мск в 146 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

Ранее в районе предполагаемого приземления «Союза» выехали поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» с наземными группами.

Читайте подробнее: Военные машины выдвинулись в предполагаемый район приземления «Союза МС-08»

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Космические полеты, аппараты и исследования
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