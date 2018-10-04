Ученые установили, какой кондиционер будет работать на космической станции

Красноярск, , 07:28 — REGNUM Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Института вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) при помощи расчетов описали процессы испарения в двухслойной системе «жидкость — пар», сообщила пресс-служба вуза.

Предложенная учеными модель показывает, как в условиях гравитации будет изменяться процесс испарения жидкости. Система, в которой верхние слои холоднее нижних, будет неустойчивой из-за возникновения конвективного движения: холодная жидкость будет опускаться, горячая — подниматься. Красноярские ученые сообщили, что этим движением можно «управлять», например, путем изменения толщины слоя жидкости. Так, уменьшив высоту жидкого слоя, можно подавить конвекцию.

Как пояснила один из авторов исследования доктор физико-математических наук, профессор СФУ Виктория Бекежанова, полученные результаты будут полезны при модификации систем жидкостного охлаждения разнообразных электронных микро‑ и мини-устройств, используемых в том числе на борту космической станции

По ее словам, изучение конвективных процессов важно для разработок в области теплофизики, химической индустрии, материаловедения и биомедицины.

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