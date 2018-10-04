Военные машины выдвинулись в предполагаемый район приземления «Союза МС-08»

Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В район предполагаемой посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» в Казахстане выдвинулась спецтехника. По информации пресс-службы Центрального военного округа, туда отправились четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица» с военнослужащими.

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Наземная группа военных будут находиться в готовности к поиску спускаемого аппарата в основном и запасном районах посадки в степи Казахстана, добавили в военном ведомстве.

Напомним, ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка ЦВО в составе 12 вертолётов Ми-8, двух самолётов Ан-12 и одного Ан-26. В поисково-спасательной операции принимают участие около 180 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники.

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"Союз МС-08» доставит экипаж на орбиту за три часа

Как сообщало ИА REGNUM, экспедиция экипажа «Союза МС-08» в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда продлилась 197 суток (с 21 марта 2018 года). Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-08» ожидается 4 октября в 14:45 мск в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Добавим, что следующий пилотируемый «Союз МС-10» отправится на орбиту уже 11 октября. Старт запланирован на 11:40 мск. Накануне, 3 октября, на космодроме Байконур прошли открытые тренировки основного и дублирующего экипажей корабля. Космонавты Алексей Овчинин, Олег Кононенко и астронавты Ник Хейг, Давид Сен-Жак отрабатывали ручное сближение корабля «Союз МС» с космической станцией, изучали бортовую документацию и готовились к факторам космического полёта на специальных тренажерах.

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