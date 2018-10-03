Нобелевский комитет 3 октября объявит лауреата премии в области химии

Стокгольм, , 12:11 — REGNUM В среду, 3 октября, Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции объявит имя лауреата престижной премии в области химии, передает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что наиболее вероятными кандидатами на получение премии в 2018 году являются претенденты из США, Великобритании и Франции. Согласно правилам вручения премии в области химии, открытие лауреата должно быть существенным и признанным мировым научным сообществом.

Напомним, в 2017 году Нобелевскими лауреатами стали исследователи Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (США) и Ричард Хендерсон (Великобритания) за разработанную методику криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Нобелевский комитет присудил премию 2018 года в области физики учёным Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд.

Читайте также: Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике