Ученые проводят эксперименты с лапшой на антарктической станции

Париж, , 12:19 — REGNUM На антарктической станции «Конкордия» провели эксперимент — учёные приготовили лапшу и оставили её на несколько минут на одной из исследовательских вышек. Температура за пределами станции достигает — 60 ℃, поэтому полученного результата хватило даже на несколько снимков в помещении.

https://www.facebook.com/EuropeanSpaceAgency/photos/a.380701205666/10156476437245667/

На подобный эксперимент исследователей вдохновил рассказ пользовательницы Reddit, которая в 2017 году нашла на улице канадского города Йеллоунайф замёрзшую лапшу быстрого приготовления с палочками в ней. Доктор Кармен Поссинг, которая исследует влияние изоляции и экстремальной температуры на человеческое тело, решила сделать с едой то же самое. Результатами исследования работники станции поделились в соцсетях.

Антарктическая станция «Конкордия» — французско-итальянская исследовательская база, открытая в 2005 году. Станция известна своими суровыми условиями: температура здесь порой достигает — 80 ℃, а на протяжении четырех месяцев в зимний период Солнце не встаёт из-за горизонта.

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