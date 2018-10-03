Среда, 3 Октября 2018 года
13:41:06 МСК

Земля сблизится с астероидом-черепом 11 ноября

Наука

Объект подойдёт к Земле на расстояние в 38 млн километров

Москва, 3 октября 2018, 11:48 — REGNUM  Земля сблизится с астероидом, напоминающим по форме человеческий череп, 11 ноября. Об этом сообщает Live Science.

Объект 2015 TB145 подойдёт к Земле на расстояние в 38 млн километров, что составляет приблизительно четверть дистанции от Земли до Солнца.

Небесное тело получило название «хеллоуинский астероид», поскольку в 2015 году он пролетал мимо Земли 31 октября. Тогда расстояние до объекта составило 486 тыс. километров, что позволило разглядеть на нём «глазницы», «носовую впадину», «лоб» и «подбородок».

Отмечается, что астероид мог уже утратить очертания человеческого черепа, так как его форма могла претерпеть изменения. Предполагается, что в следующий раз небесное тело приблизится к Земле в 2082 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Земля в 2018 году встретится с космическим «черепом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить