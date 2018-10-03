Земля сблизится с астероидом-черепом 11 ноября

Москва, , 11:48 — REGNUM Земля сблизится с астероидом, напоминающим по форме человеческий череп, 11 ноября. Об этом сообщает Live Science.

Объект 2015 TB145 подойдёт к Земле на расстояние в 38 млн километров, что составляет приблизительно четверть дистанции от Земли до Солнца.

Небесное тело получило название «хеллоуинский астероид», поскольку в 2015 году он пролетал мимо Земли 31 октября. Тогда расстояние до объекта составило 486 тыс. километров, что позволило разглядеть на нём «глазницы», «носовую впадину», «лоб» и «подбородок».

Отмечается, что астероид мог уже утратить очертания человеческого черепа, так как его форма могла претерпеть изменения. Предполагается, что в следующий раз небесное тело приблизится к Земле в 2082 году.

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