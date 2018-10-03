Учёные из Испании нашли цианобактерии на глубине 613 метров под землёй

Мадрид, , 11:21 — REGNUM Учёные из Испании нашли цианобактерии в образцах породы, добытой с глубины 613 метров. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные собрали и исследовали образцы породы из 613-метровой скважины, расположенной в Иберийском пиритовом поясе — крупнейшем месторождении сульфидов в Испании.

Исследователи провели анализ состава и численности микроорганизмов в породах. В образцах преобладали цианобактерии. При этом в них не было активных пигментов фотосинтеза.

Учёные предположили, что на глубине 613 метров, где нет солнечного света, необходимого для фотосинтеза, цианобактерии используют хемолитоавтотрофный тип питания.

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