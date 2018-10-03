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Видео: трёхпалого робота научили собирать кубик Рубика

Наука

Устройство может выполнять три вида движений пальцами

Токио, 3 октября 2018, 10:51 — REGNUM  Инженеры из Японии разработали робота с тремя пальцами, способного собирать кубик Рубика. Об этом сообщается в журнале IEEE Spectrum.

Робот оснащен высокочастотной системой компьютерного зрения, которая вычисляет положение центра масс кубика с частотой 500 раз в секунду. Кроме того, устройство может выполнять три вида движений пальцами.

Каждый палец состоит из двух секций и приводится в движение двумя моторами. Основание, на котором располагаются пальцы, может отклоняться, что позволяет переворачивать кубик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали четвероногого робота на колёсах.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в Швейцарии разработали четвероногого робота на колёсах

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Робототехника
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