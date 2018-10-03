Учёные: пятна у детёнышей жирафов связаны с их шансами на выживание

Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что форма и размер пятен на шкуре детёнышей жирафов связаны с их шансами на выживание. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Учёные проследили за судьбой 258 детёнышей жирафов с рождения и установили, что детёныши с крупными пятнами неровной формы имели больше шансов на выживание в первые три-четыре месяца жизни, чем те, у которых пятна были поменьше.

Отмечается, что пока не удалось установить, с чем это может быть связано. Учёные предположили, что такие пятна могут лучше выполнять какую-либо функцию, например, маскировку от хищников.

Кроме того, установлено, что пятна у детёнышей наследуются от матери и не меняются на протяжении всей жизни. Поэтому можно проследить ту или иную особь от самого рождения.

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