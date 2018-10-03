Российский космонавт показал с МКС Большой Барьерный риф – видео

Москва, , 08:11 — REGNUM Российский космонавт Олег Артемьев с борта Международной космической станции (МКС) показал пролет над Торресовым проливом, который отделяет остров Новая Гвинея от Австралии. Соответствующее видео космонавт опубликовал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/OlegMKS/status/1046805588229988352

Напомним, Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире коралловым рифом. В 1981 году он получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее учёные пришли к выводу, что Большой Барьерный риф за 30 тыс. лет своего существования пережил несколько массовых вымираний кораллов.

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