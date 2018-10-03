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Астрономы нашли подтверждение существования «планеты Х»

Наука

Указанные выводы удалось сделать, изучив параметры орбиты небольшого небесного тела, вращающегося вокруг Солнца

Астрономы нашли подтверждение существования «планеты Х»
Геррит (Герард) Доу. Астроном. 1650

Вашингтон, 3 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Орбита открытого в 2015 году небесного тела, более удаленного от Солнца, чем Плутон, дает основание предположить, что еще дальше от центра Солнечной системы может находиться так называемая «планета Х». Об этом пишет 2 октября портал Space.com.

Издание, ссылаясь на слова руководителя исследования Скотта Шепарда из Института Карнеги, сообщает, что указанные выводы удалось сделать, изучив параметры орбиты небольшого небесного тела, вращающегося вокруг Солнца. Астрономы предполагают, что диаметр карликовой планеты под неофициальным названием «Гоблин» может составлять около 300 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года учёные из Калифорнийского технологического института (США) обнаружили несколько доказательств возможного существования в Солнечной системе девятой планеты. По косвенным признакам учёные пришли к выводу, что «планета X», скорее всего, существует.

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Астрономия
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