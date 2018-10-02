В Уганде в фотоловушку попала редкая антилопа бонго

Кампала, , 16:02 — REGNUM Присутствие редкой антилопы бонго впервые зафиксировано в Уганде. Необычные животные попались в фотоловушки, поставленные учеными из британского Честерского зоопарка, сообщает The Independent.

Британцы вместе с коллегами из Службы охраны дикой природы Уганды изучали обитателей Национального парка Семлики, расположенного на границе с Демократической Республикой Конго. Им удалось получить более 18 тыс. снимков диких животных, часть из которых относятся к видам, близким к уязвимому положению.

Такой статус, означающий возможную угрозу исчезновения не сейчас, но в ближайшем будущем, имеют более 30 видов в Семлики, включая бонго. Ранее считалось, что эти ярко-рыжие антилопы с белыми полосами на боках встречаются в Кении, ДРК, Центральноафриканской Республике и других районах западной Африки.

Вероятно, антилопы перемещаются между природным парком Вирунга в ДРК и Угандой, отмечают исследователи. Это подтверждает важность сохранения тропических лесов, объединяющих обе страны.

В 1999 году на африканском континенте насчитывалось 28 тыс. особей бонго. Антилоп становится меньше из-за браконьеров, сельского и лесного хозяйства.

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