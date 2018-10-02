Вторник, 2 Октября 2018 года
15:23:01 МСК

Станция «Хаябуса-2» готовит к высадке на астероид третьего робота

Наука

Утром 3 октября микроровер опустится на поверхность

Токио, 2 октября 2018, 14:15 — REGNUM  Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовит к посадке на астероид Рюгю третий спускаемый аппарат миссии «Хаябуса-2». Расстояние от зонда до поверхности небесного тела стало уменьшаться 2 октября, сообщает агентство. Европейский микроровер MASCOT начали готовить к посадке 30 сентября. Ожидается, что утром 3 октября он опустится на поверхность астероида и приступит к исследованиям. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года автоматическая станция «Хаябуса-2» была отправлена в космос для изучения и забора проб грунта с астероида Рюгю. Аппарат доставит на Землю образцы первичной материи Солнечной системы, считают ученые.21 сентября на астероид опустились два спускаемых аппарата миссии. На них установлены 7 камер и различная аппаратура.

Читайте также: Японский зонд берет пробу грунта с астероида в дальнем космосе

Читайте ранее в этом сюжете: Япония опубликовала видео с кадрами с поверхности астероида

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить