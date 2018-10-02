Станция «Хаябуса-2» готовит к высадке на астероид третьего робота

Токио, , 14:15 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовит к посадке на астероид Рюгю третий спускаемый аппарат миссии «Хаябуса-2». Расстояние от зонда до поверхности небесного тела стало уменьшаться 2 октября, сообщает агентство. Европейский микроровер MASCOT начали готовить к посадке 30 сентября. Ожидается, что утром 3 октября он опустится на поверхность астероида и приступит к исследованиям. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года автоматическая станция «Хаябуса-2» была отправлена в космос для изучения и забора проб грунта с астероида Рюгю. Аппарат доставит на Землю образцы первичной материи Солнечной системы, считают ученые.21 сентября на астероид опустились два спускаемых аппарата миссии. На них установлены 7 камер и различная аппаратура.

Читайте также: Японский зонд берет пробу грунта с астероида в дальнем космосе

Читайте ранее в этом сюжете: Япония опубликовала видео с кадрами с поверхности астероида