Немецкие физики проверят сенсоры для микроскопа, разработанные в Томске

Томск, , 13:25 — REGNUM Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) отправили на проверку в немецкий национальный синхротронный центр DESY (Гамбург) шесть сенсоров на основе арсенида галлия, сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

Немецкие эксперты проверят датчики на чувствительность к рентгеновскому излучению и однородность их характеристик по всей площади. Такая проверка позволит использовать сенсоры при создании прототипа уникального исследовательского прибора — комптоновского рентгеновского микроскопа.

Отмечается, что прибор позволит проводить изучение клеточных структур, тканей и длинных белковых молекул. Его преимуществом должно стать более слабое воздействие на объект, что замедлит разрушение биологических структур и будет способствовать увеличению времени их изучения.

«Сенсоры будут облучать рентгеновским излучением диапазона 15−40 кэВ. В DESY изучат, как наши сенсоры реагируют, посмотрят их чувствительность к рентгену, уровень шума и однородность характеристик по всей площади», — сообщил научный сотрудник лаборатории функциональной электроники ТГУ Антон Тяжев.

По его словам, работа над оптимизацией сенсоров продолжится исходя из полученных результатов тестирования.

Результаты испытания в немецком центре будут известны в ноябре. Получив их, эксперты из DESY сообщат о необходимых улучшениях, после чего ученые ТГУ изготовят следующую партию сенсоров с улучшенными свойствами.

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